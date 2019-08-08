Rusya'da askeri birlikte patlama: Ölü ve yaralılar var
Rusya'da askeri birlikte patlama: Ölü ve yaralılar var
İzmir depremi sonrası önemli uyarı!
İzmir depremi sonrası önemli uyarı! "6 dolayında bir deprem..."
Hakkari'de 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari'de 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

ABD'de 7 gıda işleme tesisine baskın: 680 göçmen gözaltına alındı

ABD'nin Mississippi eyaletindeki 7 gıda işleme tesisine düzenlenen baskında 680 göçmen gözaltına alındı.

ABD'de 7 gıda işleme tesisine baskın: 680 göçmen gözaltına alındı

ABD Göçmenlik ve Gümrük Uygulama Müdür Vekili Matthew Albence, Mississippi eyaletinin güneyindeki 7 gıda işleme tesisine düzenlenen baskında 680 göçmenin gözaltına alındığı açıkladı. 

Albence, baskının, muhtemelen ABD tarihinde bir eyalette yapılmış en büyük göçmen operasyonu olduğunu belirtti. 

Yetkililer, yaklaşık 600 görevlinin göçmen işçilerin kaçışını önlemek için tarlaların çevresinde konumlandırıldığını kaydetti.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada da devam eden ceza soruşturmaları çerçevesinde bölgede çok yönlü denetimlerin yapıldığı kaydedildi.

Detaylar kamuoyuyla paylaşılmadı
Operasyon hakkındaki detaylar kamuoyuyla paylaşılmadı.
Göçmen karşıtı politikaları nedeniyle eleştirilen ABD Başkanı Donald Trump, yasa dışı göç ve uyuşturucu trafiğiyle mücadele gerekçesiyle Meksika ile ABD sınırına duvar örülmesi gerektiğini savunuyor.
Trump'ın göçmenler için sürekli aşağılayıcı ifadeler kullanmasının, toplumda göçmen karşıtlığını artırdığı eleştirileri yapılıyor.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #abd
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.