Amerika'da yüzbinlerce kişinin mağazaları doldurduğu "Kara Cuma" gününde bir alışveriş merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Polis çatışmaya karışan bir kişiyi öldürdü.

Saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı ve saldırganın öldürüldüğü bildirildi.



Saldırı alışveriş çılgınlığının yaşandığı ve mağazaların indirime gittiği Kara Cuma yani Black Friday ( Bılek Fıraydey) gününde yaşandı.



Amerikan polisi, iki kişi arasında çıkan tartışmanın silahlı çatışmaya dönüştüğünü belirtti.



Çatışmaya karışan 2 kişiden biri kaçmaya çalışırken polis tarafından vurularak öldürüldü.



Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.



BLACK FRIDAY (KARA CUMA) NEDİR?

ABD’de, Black Friday Şükran Günü’nden sonra gelen ilk cuma günüdür. Mağazalar çok erken saatte açılır ve geç kapanırlar. Bugün beklenmedik derecede indirimli satış yaparlar. Black Friday resmi bir tatil sayılmaz. Kanada ve İngiltere’de de Black Friday günü vardır, ve Amazon gibi internet üzerinden iş yapan çeşitli şirketler de indirimli satış yaparlar. Son yedi yıl içinde, bu günde indirim yapan şirketlerin kârları sürekli artmıştır.

Bu alışveriş gününe tarihte ilk defa 1961 yılında gazetelerde Black Friday olarak bahsedilmiştir. O günde, Philadelphia’da, alışverişten dolayı oluşan yoğun trafik ve zorluklar nedeniyle bu isim verilmiştir. Son yıllarda, bu gün, hem insanlar hem de mağazalar için olumlu şekilde karşılanmaktadır. Walmart gibi ünlü mağazalar her yıl, kapılarını müşterilerine daha erken açmaktadırlar, ve işçilerin mesaisi daha yoğun geçmektedir. Black Friday gününde 2000’li yıllara kadar sabah 06:00’da açılan mağazalar bu tarihten sonra sabah 04:00 ila 05:00 saatlerinde hizmet vermeye başladı. 2011 yılından sonra bazı mağazalar Black Friday gününde 24 saat hizmet verme kararı aldı.



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