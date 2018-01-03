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ABD'de aşırı soğuk hava en az 16 kişinin ölümüne neden oldu

ABD'nin özellikle doğu kıyıları ile kuzeydoğu bölgesinde etkisini gösteren aşırı soğuk hava en az 16 kişinin ölümüne neden oldu

ABD'de aşırı soğuk hava en az 16 kişinin ölümüne neden oldu

ABD'de özellikle doğu kıyıları ile kuzeydoğu bölgesinde etkisini gösteren aşırı soğuk havanın en az 16 kişinin ölümüne neden olduğu bildirildi.

ABD Ulusal Hava Dairesinden yapılan açıklamaya göre, ABD, son yılların en soğuk kışlarından birini yaşıyor.

Amerikan medyasında yer alan haberlerde, şu ana kadar en az 16 kişinin aşırı soğuk hava dalgasıyla bağlantılı olarak hayatını kaybettiği belirtildi.

ABD'nin kuzeydoğusunda yer alan Maine eyaletinden, güneydoğusundaki Florida'ya kadar doğu kıyısındaki bazı eyaletlerde olağanüstü hal ilan edilmesine neden olan aşırı soğuk hava sebebiyle Florida'nın bazı kentlerine yıllar sonra ilk kez kar yağdığı bildirildi.

Eyaletin Tallahassee kentine 1989'dan bu yana ilk kez kar yağarken, bölgede uzun yıllar sonra kar gören Amerikalıların şaşkınlıkları sosyal medyada en çok paylaşılan videolar arasında yer aldı.

ABD ile Kanada sınırında yer alan ünlü Niagara Şelalelerinin bazı bölümlerinin de donmasına neden olan aşırı soğuk hava dalgasının bir hafta daha etkisini sürdüreceği belirtildi.

Hava sıcaklığının kuzeydoğu eyaletlerinde sıfırın altında seyrederken ülkedeki soğuklara, perşembe günü doğu kesimleri etkileyecek yeni bir fırtınanın da ekleneceği açıklandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #ABDde soğuk hava #ABDde kış #abd
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