ABD'nin Kaliforniya eyaletinde askeri helikopterin düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.

ABD Donanması tarafından yapılan açıklamada, Kaliforniya'da askeri helikopterin düşmesi sonucu 2 pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.



Yetkililer, Kaliforniya'daki Fort Irwin'deki Ulusal Eğitim Merkezi'nden eğitim amaçlı havalanan AH-64 apache tipi helikopterinin kısa bir müddet sonra düştüğünü açıkladı.



Açıklamada, kazanın nedeninin araştırıldığı ifade edildi.