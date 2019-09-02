ABD'de haftasonu gerçekleşen saldırıda ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi. Teksas'taki olayda 22 kişi de yaralandı. 30'lu yaşlarındaki beyaz erkek saldırgan polisler tarafından öldürüldü.

ABD'deki silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi.



ABD'nin Teksas eyaletinde cumartesi günü yaşanan silahlı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti. 22 kişi yaralandı.



Teksas'ın Midland ve Odessa şehirleri arasında yer alan bir alışveriş merkezi civarında meydana gelen olayda polis saldırganı öldürdü.



Polisin açıklamasında, polisin durdurmaya çalıştığı araçtaki bir kişinin durmadığı, daha sonra kaçarak başka bir aracı çaldığı ve ardından etrafa rastgele ateş açtığı bilgisi yer aldı.



Saldırganın 30'lu yaşlarda beyaz bir erkek olduğu bildirildi.



4 hafta önce de Texas'ın El Paso kentinde bir saldırgan alışveriş merkezine girerek etrafa ateş açmış ve 22 kişinin hayatını kaybetmesine, 20'den fazla kişinin de yaralanmasına neden olmuştu.



ABD'de 29 Temmuz'dan bu yana gerçekleşen 5 saldırıda 32 sivil hayatını kaybetti.



ulusal.com.tr