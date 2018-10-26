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ABD'de bir şüpheli paket daha!

ABD'de şüpheli paket olaylarına bir yenisi daha eklendi. 11. şüpheli paket, Demokrat Parti senatörü Cory Booker'a gönderildi.

ABD'de bir şüpheli paket daha!

CNN'in aktardığına göre ayrıca, New York polisinin bölgedeki bir posta tesisinde de şüpheli paket incelemesinde bulunduğu öğrenildi.

CNN'in aktardığına göre ayrıca, New York polisinin bölgedeki bir posta tesisinde de şüpheli paket incelemesinde bulunduğu öğrenildi.Daha önce son 3 gün içerisinde aralarında Barack Obama, Hilary Clinton, Joe Biden, Robert De Niro ve George Soros gibi isimlerin bulunduğu kişilere bombalı paketler gönderilmişti.

ABD Başkanı Trump, Obama ve Clinton'ın evleriyle CNN dahil olmak üzere birçok adrese içinde patlayıcı bulunan paketler gönderilmesinin arkasındakileri yakalama sözü vermişti.

ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkanlar Barack Obama ve Bill Clinton'ın evleriyle medya kuruluşu CNN'in New York ofisi dahil olmak üzere birçok adrese içinde patlayıcı bulunan paketler gönderilmesiyle ilgili olayın arkasındakileri yakalama sözü vermiş ve medyaya "düşmanca" tavrına son vermesi çağrısı yapmıştı

Etiketler; #abd #bombalı paket #şüpheli paket
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