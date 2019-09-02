ABD'de çıkan yangında 5 kişi kurtarıldı, 30'dan fazla kişi yaşamını yitirdi. Yangının Kaliforniya kıyılarındaki bir gemide çıktığı aktarıldı. Yangın sonrası kurtarma çalışmaları yapıldı

ABD Kaliforniya'da büyük yangın çıktı. Yangında, 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti.



Santa Barbara İtfaiyesi, yaptığı açıklamada 5 kişinin kurtarıldığını, 30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.



Geminin mürettebatının kurtarıldığı, yolculardan da bir kısmının tahliye edildiğini, çalışmaların sürdüğü aktarıldı.



Yangının Kaliforniya kıyılarındaki bir gemide çıktığı aktarıldı. Yangın sonrası kurtarma çalışmaları yapıldı.



ulusal.com.tr