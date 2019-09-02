ABD'de büyük yangın: 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti
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ABD'de büyük gemi yangını: 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti

ABD'de çıkan yangında 5 kişi kurtarıldı, 30'dan fazla kişi yaşamını yitirdi. Yangının Kaliforniya kıyılarındaki bir gemide çıktığı aktarıldı. Yangın sonrası kurtarma çalışmaları yapıldı

ABD'de büyük gemi yangını: 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti

ABD Kaliforniya'da büyük yangın çıktı. Yangında, 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti.

Santa Barbara İtfaiyesi, yaptığı açıklamada 5 kişinin kurtarıldığını, 30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Geminin mürettebatının kurtarıldığı, yolculardan da bir kısmının tahliye edildiğini, çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

Yangının Kaliforniya kıyılarındaki bir gemide çıktığı aktarıldı. Yangın sonrası kurtarma çalışmaları yapıldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #abd #yangın #gemi
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