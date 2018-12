New York polisi, bomba ihbarı nedeniyle tahliye edilen CNN'in New York ofisinin de bulunduğu Times Warner Center binasında tehlikenin geçtiğini ve kapatılan yolların açıldığını duyurdu.

Polis, bomba ihbarı nedeniyle trafiğe kapatılan 58. sokağın da hem yaya hem araç trafiğine açılarak, durumun normale döndüğünü kaydetti.



ABD'nin en büyük yayın kuruluşlarından CNN'in New York ofisinin bulunduğu Time Warner Center binası, bomba ihbarı nedeniyle boşaltılmıştı.



Canlı yayın durdurulup bant yayınına geçildi



CNN'den yapılan yazılı açıklamada da telefonla yapılan bir bomba ihbarı nedeniyle kanalın New York ofisi ve stüdyolarının tahliye edildiği aktarıldı.



Don Lemon'un sunduğu "CNN Tonight" adlı programın canlı yayında olduğu anlarda binada yangın alarmı çalması sonucu kanal canlı yayını durdurup bant yayınına geçti.



CNN'in New York ofisine geçen ay da CIA'in eski Direktörü John Brennan adına şüpheli bir paket gönderilmiş, bina bu nedenle tahliye edilmişti.



Trump'ın paylaşımı tepki çekti



Öte yandan, binanın tahliye edilmesinden kısa süre önce ABD Başkanı Donald Trump'ın "YALAN HABERLER-HALKIN DÜŞMANI" şeklindeki Twitter paylaşımı tepki topladı. Kullanıcılar, Twitter üzerinden Trump'ın söz konusu paylaşımına tepki gösterdi.



Trump, sık sık "yalan haberler yaptıkları" gerekçesiyle CNN'i ve diğer bazı yayın kuruluşlarını eleştiriyordu.



Ekim ayında da şüpheli paketler gönderilmişti



ABD'de geçen ay yapılan ara seçimler öncesi, ekim ayında eski ABD Başkanı Barack Obama ve eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da dahil olmak üzere birçok Demokrat Partili ismin adreslerine içinde "boru bombası" adı verilen bir düzenek bulunan olan paketler gönderilmişti.



Söz konusu paketlerin adreslerinden birisi de CNN'in New York ofisi olmuş, bina bomba alarmı nedeniyle tahliye edilmişti.



Paketleri gönderdiği belirlenen 56 yaşındaki Cesar Altieri Sayoc, cuma günü Florida'da gözaltına alınmıştı. Cumhuriyetçi Parti'nin resmi üyesi olan Sayoc'un sosyal medya hesaplarında Donald Trump yanlısı mesajlarının yanı sıra liberallere karşı komplo teorilerinin yer aldığı belirlenmişti.