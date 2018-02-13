Dışişleri Bakanlığının 2019 yılı için hazırlanan bütçe tasarısında, yurt içi ve yurt dışı masraflar için istenen 39,3 milyar doların 5,7 milyar dolarlık bölümü DEAŞ ile mücadeleye ayrıldı

ABD yönetimi, Dışişleri Bakanlığı ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) için hazırlanan 2019 yılı bütçe tasarısında Kongreden 39,3 milyar dolar talep etti.

Dışişleri Bakanlığı, yurt içi ve yurt dışı masraflara yönelik hazırlanan 2019 mali yılı bütçe tasarısını açıkladı.

Bakanlık için Kongreye sunulan tasarıda 5,7 milyar dolarlık bölümünün terör örgütü DEAŞ ile mücadeleye ayrıldığı vurgulandı. Bu miktarın, Irak ve Suriye dışında örgütün faaliyet gösterdiği Afganistan gibi ülkelerde de kullanılacağı belirtildi.

Bütçenin 3,3 milyar dolarlık bölümünün ise İsrail'e gönderileceği kaydedildi. İsrail'e yapılacak yardımın "İsrail İçin Yabancı Ordu Desteği Programı" dahilinde yapılacağına yer verildi. Bunun yanı sıra ekonomik ve ulusal güvenliğe destek amacıyla 1,3 milyar dolarlık yardımın Ürdün'e yapılacağı aktarıldı.

Dışişleri Bakanlığı için istenen bütçenin 127 milyon dolarının ise Kuzey Kore ve İran gibi ülkelerin silah gelişimine karşı kullanılacağı bilgisi paylaşıldı.

Bütçede ayrıca ABD'nin sınır güvenliği, kalkınmakta olan ülkelere yapılan yardımlar gibi çok sayıda tasarı bulunuyor.



Bakan Tillerson'dan açıklama

Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da talep edilen bütçeye ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamasında, "içeride ve dışarıda" ulusal güvenliğin sağlanması amacıyla bu bütçe talebinin yapıldığına değinen Tillerson, "Küresel krizlerin çözümü, barış ve istikrarın sağlanması, Dışişleri Bakanlığı ve ABD Kalkınma Ajansının (USAID) modernize edilmesi için zaruri teklif yapılmıştır." ifadesini kullandı.

Söz konusu tasarı mart ayında ABD Kongresine sunulacak ve Kongre ile yönetim arasındaki görüşmeler sonrasında 2019 Mali Yılı Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası olarak nihai halini alacak.

Başkan Donald Trump, göreve geldikten sonra özellikle Dışişleri Bakanlığına yönelik bütçe kesintisi yapmıştı. Bundan dolayı bakanlığın 2018 yılı bütçesinde, 2017'ye göre yüzde 39 civarında bir düşüş dikkati çekiyor.