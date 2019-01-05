ABD'de Beyaz Saray ile Kongre arasındaki "Duvar Çatlağı" büyüyor. Trump Kongre'den geçen bütçe tasarısında 4.4 milyon Dolarlık Duvar İnşaat Fonu bulunmadığından bütçeyi onaylamamıştı. Bu nedenle Federal Hükümet 14 gündür çalışmasını kısmen durdurmuş durumda.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkenin güneyine inşa etmek istediği sınır duvarı nedeniyle Demokratlarla çekişme halinde. Kongrede geçmeyen bütçe nedeniyle Federal Hükümet 14 gündür kısmen kapalı bulunuyor.



Ancak Trump duvar fikrinden vazgeçmiş değil.



ABD Başkanı Meksika sınırına örülmesi planlanan duvara ilişkin Kongre üyelerine gönderdiği mektupta kongrenin önde gelen Demokrat isimleri ile toplantısının sonuçsuz kaldığını hatırlatan Trump, kongrenin yeni seçilen üyelerine Meksika duvarı için fon sağlamaları çağrısında bulundu.



Trump'ın açıklamasında Meksika sınırına örülecek duvarın çelikten olacağına vurgu yapması dikkati çekti. Beyaz Saray'daki basın Trump, çeliğin daha sağlam olacağını iddia etti. Trump, "Çelik şirketlerimiz işsizdi ben geldiğimde şimdi mucizevi bir şekilde canlanıyorlar." ifadesini kullandı.



Önceki gün Trump, ABD Kongresinin önde gelen temsilcileri ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.



ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırına örülmesi planlanan duvar için fon sağlanmadığı sürece bütçe krizinin süreceğini ve ABD federal hükümetinin aylarca kapalı kalabileceğini söyledi.



Kongre geçici bütçede duvar için Trump'ın istediği fonu ayırmadığı için başlayan kriz geçici bütçenin onaylanmaması ile hükümetin kısmen kapanmasına yol açmıştı.



Federal hükümetin kapanmasının üzerinden 14 gün geçmiş olmasına rağmen henüz Beyaz Saray ile Kongredeki Demokratlar arasında bir uzlaşma sağlanamadı.



ulusal.com.tr



