Amerika'nın Alabama eyaletindeki fırtınada 23 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, ölümlerin hortum sonucu olduğunu belirtti. Yaşanan felakette çok sayıda kişi yaralandı

Amerika'nın Alabama eyaletinin güneyinde etkili olan hortum, can ve mal kaybına neden oldu.



Yetkililer, hortum nedeniyle 23 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Hortumda çok sayıda kişi de yaralandı.



Şiddetli fırtınayla birlikte oluşan hortum, ağaçları yerinden söktü ve evlere zarar verdi.



Bazı ailelerin evlerinde mahsur kaldığını bildiren yetkililer, Florida ve Güney Carolina eyaletleri için de hortum uyarısında bulundu.



ulusal.com.tr