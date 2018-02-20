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ABD'de gençlerden “silah kontrolü“ protestosu

Beyaz Saray önünde uzanarak eylem yapan bir grup genç, ülkede silah satışı konusundaki kolaylıkları protesto etti

ABD'de gençlerden “silah kontrolü“ protestosu

ABD'de bir grup genç, silah kontrolü konusunda daha sıkı düzenlemeler getirilmesi talebiyle Beyaz Saray kapısında uzanarak eylem yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'da bulunduğu sırada gerçekleşen gösteride gençler "Sıra Bende" yazılı pankartlar ile Amerikan bayrakları açtı.

Amerika Ulusal Tüfek Derneğini (NRA) de protesto eden grup "Yasalarımızı Kongre mi NRA mı yapıyor?" yazılı pankartlar da açarak Kongreye silah kontrolüyle ilgili yasa çıkarması için çağrıda bulundu.

"NRA bugün kaç çocuk öldürdün?" diye slogan atan grup daha sonra olaysız dağıldı.

ABD'nin Florida eyaletinin Parkland bölgesindeki bir okulda 19 yaşındaki bir kişi tarafından gerçekleştirilen ve 17 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından, ülkede silah satışı konusundaki kolaylıklar tepki çekti.

Saldırıyla ilgili açıklamasında saldırganın ruh haline dikkati çeken Trump, kişisel silahlanma hakkı nedeniyle son yıllarda artan saldırı olaylarını, silahlanmanın kontrol altına alınmamasından ziyade saldırganların akıl sağlığının yerinde olmamasıyla ilişkilendirmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #silah kontrolü #florida #Beyaz Saray #abd
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