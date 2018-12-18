ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki bir lisede eğitim gören 15 yaşındaki Suriyeli Şeyma, okulun tuvaletinde ırkçı bir öğrencinin saldırısına uğradı.

ABD'nin Pittsburg kentinde bir lisenin tuvaletinde ırkçı saldırıya uğrayan Suriyeli Şeyma hastanelik oldu.



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 15 yaşındaki başörtülü Şeyma ve ailesi, Suriye'deki iç savaştan kaçarak 2,5 yıl önce ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Pittsburg kentine yerleşti.



Buradaki Chartiers Valley High School adlı lisede eğitim gören Şeyma, cuma günü okulun tuvaletinde ırkçı saldırıya uğradı. Tuvalette elektronik sigara içen gruptan bir kız öğrenci, Şeyma'dan dışarı çıkmasını istedi.



Şeyma'nın tuvaletten ayrılmayı reddetmesinin ardından üzerine yürüyen ırkçı öğrenci, "Dua et senin dilini bilmiyorum, bilseydim en ağır hakareti ederdim." ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından saldırgan, Şeyma'yı yere iterek yumruklamaya başladı. Bu sırada tuvalette olan öğrenciler saldırının bir kısmını görüntüledi ve sosyal medyada yayımladı.



Şeyma yaşananları herkesin duymasını istiyor



İsminin açıklanmasını istemeyen bir Türk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şeyma'nın cuma günü ırkçı saldırıya uğradığını, olayın ardından bayıldığını ve hastaneye kaldırıldığını belirtti.



Şeyma'nın pazar akşamı hastaneden çıkarıldığını söyleyen Türk, Suriyeli genç kızın bu saldırının planlı olduğuna inandığını belirttiğini ve bu yaşananlardan herkesin haberdar olmasını istediğini aktardı.



Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından okuldaki öğrenciler ve diğer kullanıcılar, Şeyma'ya destek mesajı gönderdi.



Şeyma'ya destek verenler, saldırgan öğrencinin okuldan atılması için imza kampanyası başlattı.



Saldırgan öğrenci, 3 gün okuldan uzaklaştırma cezası aldı.



Öte yandan olayın, ABD'nin önde gelen Müslüman derneklerinden Amerikan-İslam İlişkileri Konseyine (CAIR) intikal ettiği ve konseyin konuyu federal savcılığa taşıyacağı öğrenildi.



Suriyeli mültecilere yönelik benzer bir ırkçı saldırı, geçen ay İngiltere'de yaşanmıştı.