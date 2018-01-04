banner962
Erdoğan: Yeni döneme girdik
Erdoğan: Yeni döneme girdik
“İsrail'in attığı adımları reddediyoruz“
“İsrail'in attığı adımları reddediyoruz“
Hazinedar'dan ilk açıklama
Hazinedar'dan ilk açıklama
Mersin'de okullar tatil edildi
Mersin'de okullar tatil edildi

ABD'de kar fırtınası

"Bomba kasırgası" olarak tanımlanan kar fırtınası ve soğuk hava ABD'nin kuzeydoğusunda etkili olmaya devam ederken New York'ta acil durum ilan edildi

ABD'de kar fırtınası

ABD'nin kuzeydoğusunu etkisi altına alan kar fırtınası ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

New York Valisi Andrew Cuomo, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eyalette acil durum ilan etti.

"Bomba kasırgası" olarak tanımlanan kar fırtınası ve soğuk hava nedeniyle okullar ve devlet daireleri kapatıldı, halka zorunlu olmadıkları sürece dışarı çıkmamaları uyarısı yapıldı.

Şiddetli rüzgar ve kar yağışının etkili olduğu kuzeydoğu kıyısında binlerce kişi elektriksiz kaldı.

Hava muhalefeti nedeniyle 3 binden fazla uçuş iptal edildi ve rötarlar yaşandı. New York'ta JFK Havalimanı'nda ise uçuşlar durduruldu.

Ülkeyi etkisi altına alan dondurucu soğuklar nedeniyle son bir haftada 17 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #kar fırtınası #abd
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Bolu'da bıçaklı yaralama
Sonraki Haber
Güney Ege için fırtına uyarısı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.