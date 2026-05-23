ABD' de kimyasal sızıntı tehlikesi: 40 bin kişiye tahliye emri

California eyaletine bağlı Garden Grove şehrinde faaliyet gösteren bir havacılık tesisi, büyük bir kimyasal tehdit ile karşı karşıya. Tesiste, yanıcı ve uçucu özelliğe sahip metil metakrilat maddesiyle dolu devasa bir tankta teknik arıza meydana geldi. Çevre Koruma Ajansı (EPA) verilerine göre plastik üretiminde kullanılan ve maruz kalınması halinde ciddi solunum yolu rahatsızlıklarına neden olan bu kimyasal maddenin çevreye yayılma veya patlama riski bulunuyor.

40 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLİYOR

Yaşanan teknik arıza üzerine yerel yetkililer tehlikeyi önlemek amacıyla hızlıca harekete geçerek tesis çevresindeki yerleşim yerlerini boşaltma işlemine başladı. Tahliye emri, risk bölgesinde yaşayan 40 bin kişiyi kapsıyor. Evlerinden ayrılmak zorunda kalan vatandaşların güvenliğini sağlamak için süratle yeni alanlar organize edildi. Biri olayın yaşandığı Garden Grove şehrinde, diğer ikisi ise komşu şehirler olan Anaheim ve Cypress'te olmak üzere toplam üç farklı tahliye merkezi kurularak faaliyete geçirildi.

Orange County İtfaiye Teşkilatından Craig Covey, sahadaki müdahale sürecine ve riskin boyutlarına dair kamuoyunu bilgilendirdi. Covey, tankın sızıntı yapması durumunda 7 bin galona (26 bin 500 litre) kadar zehirli kimyasal madde salınımı yaşanabileceğini veya tankın tamamen infilak edebileceğini vurguladı. Mevcut tehlikeye dair net konuşan Covey, "Olabilecek iki şey var: ya çatlayıp sızdırabilir ya da patlayabilir. Bu bizim için kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

TANK SOĞUTULMAYA ÇALIŞILIYOR

Muhtemel bir felaketi önlemek adına sahada yoğun bir mesai yürütülüyor. İtfaiye ekipleri, metil metakrilat dolu tankın patlamasını engellemek amacıyla aralıksız bir şekilde soğutma işlemi gerçekleştiriyor.

Yapılan müdahalenin sonuç vermeye başladığını ve ısı seviyesinin kontrol altına alınmaya çalışıldığını belirten Covey, "Sıcaklık 61 derece civarına düştü, ideal sıcaklık ise 50 derece civarında" diyerek ekiplerin ideal seviyeye ulaşmak için operasyonu sürdürdüğünü kaydetti.