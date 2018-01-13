banner965
İptal haberleri art arda geliyor
İptal haberleri art arda geliyor
Şamil Tayyar'dan 679 sayılı KHK yorumu
Şamil Tayyar'dan 679 sayılı KHK yorumu
ABD'den önemli İran kararı
ABD'den önemli İran kararı
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye tepki
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye tepki

ABD'de kış! Sert rüzgarlar Michigan Gölü'nde dev dalgalara yol açtı

Indiana eyaletinde etkili olan sert rüzgarlar Michigan Gölü'nde dev dalgalara yol açtı

ABD'de kış! Sert rüzgarlar Michigan Gölü'nde dev dalgalara yol açtı

ABD'nin Indiana eyaletinde sert rüzgarlar, Michigan Gölü'nde boyu 6 metreyi aşan dev dalgalara neden oldu.

Kıyıya ulaşırken boyutu küçülerek 5 metrenin altına düşen dalgaların etkilediği Chicago'da, taşan suların tahrip ettiği göl kenarındaki koşu yolu birçok noktada kapatıldı.

Bölge sakinlerine, yılbaşı öncesi görülen yoğun kar yağışı sonrası etkili olan soğukla birleşen tehlikeli rüzgara karşı uyarı yapıldı.

Kenti gün boyu etkisi altına alan kar yağışı, tipi ve dev dalgalar ilginç görüntüler oluşturdu.

Indiana'nın kuzeybatısında donan yollarda araç trafiğini de olumsuz etkileyen rüzgarın etkisini cumartesi sabahı yitirmesi bekleniyor.

Etiketler; #Chicago #dev dalga
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Bağcılık sektörünün sorunlarını araştıracak komisyona üye seçimi
Sonraki Haber
Son dakika: İDO ve BUDO seferlerini iptal etti (13 Ocak 2018 Cumartesi)
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.