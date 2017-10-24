ABD'de Boston-Las Vegas seferini yapan JetBlue Havayolları'na ait uçağın, kuşlara çarpması sonucu New York'a acil iniş yaptığı bildirildi.
JetBlue Havayolları Sözcüsü Sharon Jones, 877 sefer sayılı uçağın Boston'dan kalktıktan kısa bir süre sonra kuşlara çarptığını ve New York'ta John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaptığını söyledi.
Jones, başka bir uçağa yönlendirilen yolcuların durumunun iyi olduğunu kaydetti.
Uçakta hasar olup olmadığıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
ABD'de Boston-Las Vegas seferini yapan uçak, kuşlara çarpması sonucu New York'a acil iniş yaptı.
ABD'de Boston-Las Vegas seferini yapan JetBlue Havayolları'na ait uçağın, kuşlara çarpması sonucu New York'a acil iniş yaptığı bildirildi.
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