Karayip Denizi'nde dün başlayan Michael Tropik Fırtınası, 1. kategori kasırga halini aldı. ABD'nin Florida eyaletinin 26 bölgesinde acil durum ilan edilerken, bir bölge için de tahliye kararı verildi.

ABD'nin güneybatısına yaklaşan "Michael" kasırgası nedeniyle Florida eyaletinin bazı bölgeleri için acil durum ilan edildi. ABD Ulusal Kasırga Merkezi'nden bugün yapılan açıklamada, dün Karayip Denizi'nde başlayan fırtınanın şiddetinin saatte 120 kilometreye ulaştığı belirtildi. Açıklamada fırtınanın 1. kategori kasırga seviyesine çıktığı bildirildi.



Bugün 3. kategoriye yükseleceği tahmin edilen kasırganın çarşamba günü Florida kıyılarına ulaşmasının beklendiği kaydedildi. Florida Valisi Rick Scott da düzenlediği basın toplantısında, eyalet kıyısındaki 26 bölgede acil durum ilan edildiğini açıkladı.



Scott, "Bu fırtına hayati tehlike arz edecek. Herkes hazırlıklı olsun." ifadesini kullandı.



Florida'nın Gulf Bölgesi için de zorunlu tahliye kararı verildi.



ulusal.com.tr