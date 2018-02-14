- ABD'nin Florida eyaletinde bir liseye silahlı saldırı gerçekleştirdiği belirtilen ve kimliği 18 yaşındaki Nicholas Cruz olarak tespit edilen şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Polis, olayda vurulan 14 kişiden şu ana kadar en az 2'sinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Florida'nın Broward kentindeki Stoneman Douglas Lisesine silahlı saldırı düzenleyen kişinin, okulun eski öğrencilerinden Nicholas Cruz olduğu duyuruldu.

Amerikan medyasına konuşan bazı polis yetkilileri, şüphelinin kimliğine ilişkin açıklamanın dışında söz konusu kişinin kampüs dışında olaysız bir şekilde gözaltına alındığını ifade etti.



Broward Şerifinin ofisi tarafından yapılan açıklamada da zanlının polis tarafından gözaltına alındığı bilgisi verildi.



En az 2 ölü

Bu açıklamadan kısa bir süre sonra Amerikan medyasına konuşan polis yetkilileri, saldırıda 14 kişinin vurulduğu ve şu ana kadar en az 2 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı. Yetkililer, yaralıların hastaneye kaldırıldığını ve ölü sayısının artabileceğini de dile getirdi.



Öte yandan, Amerikan medyasına açıklama yapan Broward Devlet Okulları yöneticisi Robert Runcie, "çok sayıda" ölü olduğunu belirtti ancak yetkililerin soruşturması sonucunda net tablonun ortaya çıkacağını ifade etti.



Yerel saatle öğleden sonra yaşanan saldırının ardından yerel polisin olaya hemen müdahale ettiği, olay sonrası lisenin kapatıldığı ve tüm öğrencilerin tahliye edildiği aktarıldı.

