Amerika öncülüğündeki Koalisyon güçleri Suriye'de SDG adı altında PKK/PYD-YPG'lileri eğitmeye devam ediyor. Şuan kadar 20 bine yakın teröristi eğiten Amerika'nın hedefi bu sayıyı 40 bine çıkarmak.

Amerika ve Koalisyon Güçleri Suriye'nin kuzeyinde PKK terör örgütünü kullanarak kontrol mekanizmasını genişletmeye çalışıyor.



Bölgede tansiyon yükslirken Pentagon'da bir toplantı düzenlendi. Amerika'nın başında olduğu Koalisyon Güçleri Komutan Yardımcısı Chris Ghika (KRİS GİĞKAA) toplantıya telekonferans ile toplantıya katıldı.



İngiliz Tümgeneral, Irak ve Suriye'deki çalışmalarını anlattı. Koalisyon güçlerinin 10 ila 20 bin civarında PKK/PYD/YPG'liyi eğittini söyledi.



SDG şemsiyesi altında Suriye'de bölücü faaliyet yürüten örgütte eğitimli sayısı arttırılacak. Koalisyonun amacı bu rakamı ilerleyen zaman içerisinde 40 bine kadar yükseltmek.



Pentagon'da açıklamayı takip eden gazeteciler koalisyonun Suriye'den çekilme planını olup olmadığı sordu. Ghika, PKK/YPG'nin Suriye'de kalmasını destekleyeceklerini söyledi.







ulusal.com.tr