Silah kullanarak intihar edenlerin oranı da son 18 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD'de silah kullanımının doğurduğu sonuçlar tehlikeli boyutlara ulaştı.



Ülkede geçen yıl 39 bin 773 kişi silah kullanımı nedeniyle yaşamını yitirdi, bu kişilerden 23 bin 854'ü ise silahla intihar etti.



Sonuçlar ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin verilerine dayandırılıyor. Yapılan araştırmaya göre, silah kullanımı nedeniyle yaşamını yitirenlerin oranı 1999'da her 100 bin kişide 10,3 iken bu rakam 2017'de her 100 bin kişide 12'ye yükseldi.



İntihar oranı ise son 18 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Silah kullanarak intihar edenlerin oranı 1999'da her 100 bin kişide 6 iken 2017'de 6,9'a çıktı.



2017 yılında yapılan bir başka araştırmaya göre , Amerikalıların yüzde 40'ı ya silahlarının olduğunu ya da silah olan bir evde yaşadıklarını söylüyorlar. Ülkede cinayet ya da kasıtsız adam öldürme oranları gelişmiş ülkeler arasında en yüksek seviyede.



Silah Şiddetine Karşı Eğitim Fonu Halk Sağlığı Araştırmaları Direktörü Adelyn, silah şiddeti nedeniyle geçen yıl her gün yaklaşık 109 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.



Adelyn, silah şiddetine acilen çözüm bulunması gerektiğini vurguladı. " Bu konuyla ilgili hemen harekete geçerek, silah alımlarına bazı müdahalelerde bulunmak gerekiyor" dedi.



Dünya çapında sivillerin tam olarak ne kadar silaha sahip olduğunu bilmek güç olsa da, bütün tahminlerde ABD 270 milyonla önde gidiyor.







ulusal.com.tr