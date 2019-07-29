ABD'de silahlı saldırı: 3 ölü, 12 yaralı

Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde bir yemek festivalinde halka ateş açıldı. En az 3 kişi hayatını kaybetti. 12 kişi yaralandı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki yemek festivalinde düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre en az 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.



Kaliforniya'nın kuzeyinde her yaz yapılan Gilroy Sarımsak Festivali'nde silahlı saldırı düzenlendi.



Saldırının gerçekleştiği sırada kaçışan insanlar kameralara yansıdı.



Silah seslerini duyan insanlar festival alanında aksi yöne doğru kaçtılar.



Olay yerine polis ve ambulanslar sevk edildiği, yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı, saldırganın henüz yakalanamadığı belirtildi.



Görgü tanıkları, saldırganın 30'lu yaşlarda olduğunu ve yarı otomatik silahla etrafa ateş açtığını belirtti.





ulusal.com.tr