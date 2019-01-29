ABD'nin Teksas eyaletinde 5 polisin yaralandığı saldırıda silahlı saldırgan ölü ele geçirildi

ABD'nin Teksas eyaletinde bir okulda düzenlenen silahlı saldırıda 5 polis yaralandı, saldırgan ölü ele geçirildi.



Houston kenti polis biriminden yapılan açıklamada, bölgedeki lisede silahlı saldırı düzenlendiği ve birçok polisin yaralandığı bildirildi.



Yerel basında ise 5 polisin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.



Houston Belediye Başkanı Sylvester Turner, Twitter hesabından yaptığı açıklamada saldırganın ölü ele geçirildiğini duyurdu.



Saldırının nedeni henüz belirlenemezken çevredekilere olay yerinden uzak durmaları uyarısı yapıldı.