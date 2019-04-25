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ABD'de soykırım iddiasına karşı protesto

Washington'da Ermeniler ve Türkler arasında karşılıklı protestolar yaşandı. Türkiye Washington büyükelçiliği önünde sözde soykırım protestosu yapan Ermenileri, Türk vatandaşları protesto etti.

ABD'de soykırım iddiasına karşı protesto

Amerikan merkezli sözde ermeni soykırımı yalanı, Washington'da protesto edildi.

Türk vatandaşları, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği Rezidansı önünde eylem yapan Ermenileri protesto etti.

Vatandaşalar, "ermeni soykırımı yalandır" diye haykırdı, İstikal Marşını okudu. Eylem boyunca sloganlar atıldı, marşlar okundu. Polis, yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç da eylemdeydi. Kılıç, Amerika'nın açıklamalarına tepki gösterdi.

Serdar Kılıç, Türkiye'nin "ortak tarih komisyonu" teklifini hatırlattı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #washington #abd
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