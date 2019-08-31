İstanbul Havalimanı'nda THY uçağı kaza yaptı
İstanbul Havalimanı'nda THY uçağı kaza yaptı
Emniyet harekete geçti
Emniyet harekete geçti
Kolombiya'ya sert cevap
Kolombiya'ya sert cevap
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

ABD'de stadyumda silahlı saldırı: 5'i ağır 10 yaralı

ABD'nin Alabama eyaletinde liseler arası bir Amerikan futbolu maçı sırasında açılan ateş sonucu 5'i ağır 10 genç yaralandı

ABD'de stadyumda silahlı saldırı: 5'i ağır 10 yaralı

ABD'nin Alabama eyaletinde iki lise takımı arasında oynanan Amerikan futbolu maçı sırasında yapılan silahlı saldırıda 5'i ağır 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

CNN'in haberine göre, Ladd-Peebles Stadyumu'nda Leflore ve Williamson Liseleri arasından oynanan Amerikan futbolu maçı sırasında silah sesleri duyuldu.

Olayda yaşları 15-18 arasında değişen 5'i ağır 10 genç yaralandı.

Emniyet Şefi Lawrence Battiste, gençlerin mahallelerindeki kavgalarını kamuya açık etkinliklere taşıyarak diğer insanları tehlikeye soktuğunu belirtti. 

Olayda iki kişi gözaltına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #abd #alabama #son dakika haberleri
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.