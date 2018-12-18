banner999
Gram altın ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadar?
Gram altın ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadar?
Marmara'da fırtına uyarısı
Marmara'da fırtına uyarısı
Atak'a Filipinler yolu
Atak'a Filipinler yolu
'Teröristler kazdıkları çukurlara gömülecek'
'Teröristler kazdıkları çukurlara gömülecek'

ABD'de tren çarpan 2 polis Eduardo Marmolejo ve Conrad Gary hayatını kaybetti

ABD'nin Chicago kentinde bir ihbarı değerlendirmek üzere olay yerine giden iki polis memuru tren çarpması sonucu hayatını kaybetti.

ABD'de tren çarpan 2 polis Eduardo Marmolejo ve Conrad Gary hayatını kaybetti

ABD'nin Chicago kentinde bir ihbarı değerlendirmek üzere olay yerine giden iki polis memuru tren çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Komiser Eddie Johnson, basına yaptığı açıklamada, tren raylarına doğru ilerleyen bir kişinin izini süren 37 yaşındaki Eduardo Marmolejo ve 31 yaşındaki Conrad Gary isimli polis memurlarına banliyö treninin çarptığını belirterek iki memurun da öldüğünü söyledi.

Johnson, trenin çarpma anında büyük ihtimalle saatte 100 ila 110 kilometre hızla ilerlediğini belirtti.

Polislerin aradığı kişinin daha sonra gözaltına alındığını ​,​silahının ele geçirildiğini ifade eden Johnson, soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu kaydetti.

Polis memurlarının, "ShotSpotter" adı verilen ve silahla ateş edildiğinde olayın nerede meydana geldiğini tespit eden bir sisteminden gelen uyarı üzerine olay yerine gittiği belirtildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #abd
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.