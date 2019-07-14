ABD'de Türkiye karşıtı yasalar geçti

ABD Temsilciler Meclisi, Amerika'nın Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne silah ambargosunu kaldıracak yasayı onayladı. Yasa, savunma bütçesine eklenerek Temsilciler Meclisi'nde oylandı. Savunma bütçesinin Senato'dan da geçip ABD Başkanı Donald Trump tarafından onaylanması gerekiyor.

ABD Temsilciler Meclisi, Amerika'nın Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne uyguladığı silah ambargosunu kaldırması yasa tasarısını onayladı.



Ambargonun kaldırılması maddesi, 2020 savunma bütçe tasarısına eklenerek Temsilciler Meclisi'nde oylandı.



Tasarıda, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini alması durumunda F-35 uçaklarının teslimatının durdurulmasını öngören ilgili madde de yer alıyor.



733 milyar dolarlık 2020 savunma bütçe tasarısı, 2020 Ulusal Savunma Yetki Yasası olarak 197 hayır oyuna karşı 220 evet oyuyla kabul edildi.



Cumhuriyetçi vekillerin tasarıya karşı oy kullandığı oylamada bazı Demokrat vekiller de "savunma bütçesinin artırılmasını" gerekçe göstererek tasarıya hayır oyu verdi.



Tasarının yasalaşması için ABD Başkanı Donald Trump'ın önüne gelmeden önce aynı şekilde Senatodan da geçmesi gerekiyor.



Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'da tasarının aynı şekilde kabul edilmeyeceği öngörülüyor.



Söz konusu tasarı, özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika sınırına duvar için talep ettiği fonu kesiyor.



Trump, birkaç gün önceki açıklamasında, Meksika sınırına duvar için istediği fonu kesen bir savunma bütçe tasarısını veto edeceğini belirtmişti.





ulusal.com.tr