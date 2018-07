Amerika'nın Teksas eyaletinde, İkinci Dünya Savaşı döneminden kalma C-47 tipi bir uçak kalkıştan kısa süre sonra düştü. Pilotla birlikte 13 kişi kazadan sağ kurtuldu. Düşme anı amatör bir kamera tarafından an be an kaydedildi.

Gözalıcı rengi ve kulakları sağır eden motor sesi ile havalandıktan kısa süre sonra düştü.



Uçak kazası, ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Burnet kasabasında meydana geldi.



Hava gösterisine katılmak için Wisconsin eyaletine bağlı Oetkosh kasabasına gitmek üzere havalanan uçak C 47 tipi uçak, kalkıştan hemen sonra sol kanadı üzerine doğru eğilmeye başladı.



Sol kanadın piste çarpmasıyla birlikte savrularak sürüklenmeye başlayan uçak daha sonra alev aldı.



Uçakta bulunan pilot ile 13 yolcu, ilk yardım ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sağ olarak kurtarıldı. Bir yolcu helikopterle hastaneye kaldırıldı.



Uçağın düşüş anı apronda bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.



ulusal.com.tr