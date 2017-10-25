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ABD'de üniversite kampüsünde silahlı saldırı: 2 öğrenci öldü, saldırgan aranıyor

ABD'nin Louisiana eyaletindeki Grambling State Üniversitesi kampüsünde silahlı bir saldırganın ateş açtığı ve 2 öğrenciyi öldürdükten sonra kaçtığı açıklandı.

ABD'de üniversite kampüsünde silahlı saldırı: 2 öğrenci öldü, saldırgan aranıyor

ABD yerel medyasının üniversite sözcüsü Will Sutton'dan aktardığına göre, olay üniversite bahçesindeki bir tartışma sırasında yaşandı.

23 yaşındaki Earl Andrews ile yaşıtı Monquiarius Caldwell saldırıda hayatını kaybetti.

Kimliği bilinmeyen saldırganın ise cinayet mahallinden kaçtığı açıklandı.

Yerel şerif ile üniversite polisinin işbirliği yaptığı ve saldırganı aradıkları belirtildi.

ABD'de silahlı saldırılar ciddi bir sorun. Son olarak ekim başında  Las Vegas'taki bir müzik festivalinde bir saldırgan 50'den fazla kişiyi silahla öldürmüş, 500'den fazla kişiyi yaralamıştı.

Olay ABD tarihinin en ölümcül silahlı saldırısı olarak tarihe geçmişti./Sputnik

Etiketler; #silahlı saldırı #bd #üniversite
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