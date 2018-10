CNN International bombalı paketin dünyaca ünlü film yıldızı Robert de Niro'ya gönderildiğini öne sürdü. Paketin üzerinde Oscarlı aktör Robert de Niro'nun evinin adresi olduğu belirtildi.

CNN tarafından aktarılan habere göre, yoğun polis faaliyetleri sonucunda Manhattan'da birkaç cadde trafiğe kapatıldı.



Şüpheli paketin, Robert De Niro'nun sahibi olduğu bir restorana gönderildiği öğrenildi.



ABD Başkanı Donald Trump'a muhalefetiyle de tanınan De Niro, Trump'ın kendi restoranlarına girmesini yasakladığını açıklamıştı. De Niro ayrıca, geçen haziran ayında düzenlenen 72. Tony Ödülleri'nde "Sadece bir tek şey söylemek istiyorum….tir Trump." ifadeleriyle Trump'a canlı yayında küfür etmişti.



Öte yandan, geçen birkaç günde, Hillary Clinton, eski ABd Başkanı Barack Obama, milyarder George Soros, eski CIA direktörü John Brennan ve eski başsavcı Eric Holder'a da içlerinde patlayıcı cihazlar bulunan paketler gönderilmişti.



Trump söz verdi! Onları yakalayacağım



ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanları Barack Obama ve Bill Clinton'ın evleriyle CNN'in New York ofisi dahil olmak üzere birçok adrese içinde patlayıcı madde bulunan paketler gönderilmesinin arkasındakileri yakalama sözü verirken, medyaya "düşmanca" tavrına son vermesi çağrısında bulundu.



iyasi rakiplerini defalarca çok sert bir dille eleştiren ve ara seçimlerde Kongre'nin kontrolünü ele geçirmeleri halinde ülkeyi mahvedeceklerini savunan Trump, Wisconsin'deki kampanya mitinginde patlayıcı madde bulunan paketlerle ilgili "Tüm tarafların barış ve uyum içinde bir araya geldiğini görmek istiyoruz. Her türlü siyasi şiddet eylemi veya tehdidi, demokrasimizin kendisine bir saldırıdır." ifadesini kullandı. Trump, bu suçu işleyenleri yakalama sözü verdi.



Geçmişte çoğu kez hoşuna gitmeyen haberleri "yalan haber" ve birçok gazeteciyi "halkın düşmanları" olarak nitelendiren ABD Başkanı Trump ayrıca basına da "sürekli olumsuz ve sıklıkla saldırgan" tutumundan vazgeçmesi çağrısı yaptı.



Trump, sosyal hayatta da daha fazla nezaket çağrısında bulunarak, "Siyasi sahnedekiler, siyasi muhaliflerine ahlaki açıdan kusurluymuş gibi muamele etmeye son vermeli. Kimse pervasızca siyasi muhalifleri, geçmişin kötü adamlarıyla kıyaslamamalı. Bu sıklıkla yapılıyor." diye konuştu.