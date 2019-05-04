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ABD'de yolcu uçağı pistten çıkarak nehre sürüklendi! Uçak nehre indi mi?

ABD'nin Florida eyaletine iniş yapan Boeing 737 tipi bir yolcu uçağının pistten çıkarak nehre sürüklendiği bildirildi. Can kaybının olmadığı olayda 2 kişi hafif yaralandı. Uçağın nehre inmediği, nehre sürüklendiği belirtildi

ABD'de yolcu uçağı pistten çıkarak nehre sürüklendi! Uçak nehre indi mi?

Boeing 737 tipi bir yolcu uçağının ABD'nin Florida eyaletindeki bir havalimanına iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak nehre sürüklendiği belirtildi. 

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, son günlerde Endonezya ve Etiyopya'da yaşanan kazalarla gündeme gelen Boeing'in 737 modeli yolcu uçağı Florida eyaletinde pistten çıktı. 

Küba'nın Guantanamo Körfezi'nden kalkan ve 136 yolcu taşıyan uçağın Jacksonville'daki bir havalimanına iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak St. John Nehri'ne sürüklendiği kaydedildi. 

Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı olayda 2 kişinin hafif yaralandığı belirtildi.

UÇAK NEHRE İNDİ Mİ?

Uçağın nehre inmediği, nehre sürüklendiği belirtildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #abd #florida #boeing #endonezya #Etiyopya #Küba
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