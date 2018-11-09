Adalet Bakanı'nın ABD Başkanı Trump'ın isteği üzerine istifa etmesi Amerika'da tepkiye neden oldu. Ülke genelinde düzenlenen protestolarda göstericiler hem Rusya soruşturmasını sürdüren Bakanın hem basın kartı baskıya alınan muhabiri savundu.

ABD'nin çok sayıda eyaletinde sokağa çıkan yüzbinlerce kişi, ABD Başkanı Donald Trump'ı protesto etti.



Protestoları tetikleyen ise Trump'ın isteği üzerine Rusya soruşturmasından çekilen Adalet Bakanı Jeff Sessions'ın istifası oldu.



Yüzbinlerce kişi, Trump'a Rusya soruşturmasına müdahale etmemesi çağrısında bulundu. Ayrıca Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği yönündeki iddialarına yönelik Savcı Mueller'in yürüttüğü soruşturmayı tamamlamasına müsade edilmesini istedi.



Protestoların adreslerinden biri de New York'tu. Times Meydanı'nda buluşan binlerce New York'lu 7. Cadde boyunca Union Meydanı'na yürüdü.



"Mueller'in üzerinden elinizi çekin" sloganları atarak yürüyen göstericiler "Anayasayı koruyun, Mueller'i koruyun, Trump/Pence gitmeli, Trump hukukun üstünde değil" yazılı dövizler taşıdı.



Ayrıca, Trump'la tartışan CNN muhabiri Jim Acosta'nın Beyaz Saray akreditasyonun askıya alınmasına da tepki gösterildi. Protestocular "Basını rahat bırakın" sloganları attı.



Trump dün yaptığı açıklamada, Rusya soruşturmasını istediği zaman sona erdirebileceğini dile getirmişti. "Bunu yapmak istemiyorum çünkü durdurmayı sevmiyorum. Bu soruşturma utanç verici. Hiç başlamamalıydı çünkü ortada bir suç yok." değerlendirmesini yapmıştı.



ulusal.com.tr