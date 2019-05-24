ABD'deki FETÖ okullarında yöneticilik yapan Soner Tarım'ın, Alabama eyaletinde açmayı planladığı sözleşmeli okuldan alacağı maaş ve okulun eyaletteki varlığı tepki uyandırdı.

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) ABD'deki okullarında yöneticilik yapan Soner Tarım'ın, Alabama eyaletinde açmayı planladığı sözleşmeli okuldan alacağı maaş ve okulun eyaletteki varlığı tepkiye neden oldu.

FETÖ'ün Teksas'daki en büyük okul ağlarından Harmony Public Schools'da üst düzey yöneticilik yapan Tarım, Alabama'nın Washington ilçesinde açılacak 260 öğrenci kapasiteli Woodland Hazırlık Okullarını yöneten Unity School Services (Unity Okul Hizmetleri) adlı kurumun da Üst Düzey Yöneticisi konumunda.

Tarım'ın Washington ilçesindeki bu okuldan yüzde 15 pay alması ise son günlerde bölge halkının ve basının sıkça tepkisini çekiyor.

Hem yerel basında hem de Washington Post gibi ana akım basında çıkan haberlerde, Tarım'ın maaşının yıllık 300 bin dolara tekabül ettiği, NASA astronotlarının bile yıllık sadece 144 bin 566 dolar maaş alabildiği belirtiliyor.



Tarım'ın 650 bin dolarlık evi

Tarım, iddia edilen maaşı alırsa ilçenin "en fazla maaş alan kişisi" olacak.

Öte yandan Larryeducation.com adlı internet sitesinde yer alan bir makalede Tarım'ın Teksas'da yaşadığı 650 bin dolar değerindeki lüks evinin fotoğrafına yer verilerek, "İşte bu Soner Tarım'ın Teksas'daki 6 odalı evi. Şimdi bazı kesimler, vergi ödeyen insanlardan bu kişiye para göndermesini istiyor." ifadesine yer verildi.



Washington Post'tan makale

Washington Post gazetesinde yayımlanan "Alabama'nın ilçesindeki sözleşmeli okul tartışması hakkındaki hikaye" başlığıyla makale yayımlandı.

Makalede, ülkedeki sözleşmeli okulların varlığının halihazırda sorgulandığı vurgulanarak, Woodland Hazırlık Okulunun kurulmasının, onaylanmasının tartışmalara yol açtığına dikkat çekildi.

Okulun kurulacağı kasabanın belediye başkanının okulun konumunu tasvip etmediğinin belirtildiği makalede, sözleşmeli okulların başvurularını değerlendirilen kuruluşun da okulun eğitim ve bazı standartları karşılamadığını belirttiği aktarıldı.

Ayrıca makalede okulun kurucusu Soner Tarım'ın da FETÖ ile bağlantıları nedeniyle tartışmalı bir kişilik olduğuna işaret edildi.



Los Angeles'daki FETÖ okulu yöneticisinden 3,2 milyon dolarlık yolsuzluk

Öte yandan FETÖ'nün California eyaletine bağlı Los Angeles kentindeki okul ağlarından Celerity Eğitim Grubunun kurucusu Vielka McFarlane kamu fonlarını hortumlama suçlamasıyla 30 ay hapse çarptırıldı.

Los Angeles Times'da yer alan habere göre, kamu fonlarından 3,2 milyon dolar hortumladığı suçlamasını kabul eden McFarlane, 30 ay hapis cezası aldı.

McFarlane'nin sözleşmeli okullarının kredi kartlarını pahalı elbise, lüks otel ve business class uçuş biletleri almak için kullandığı kaydedildi.



FETÖ'nün ABD'deki okul ağı

ABD'nin Pennsylvania eyaletinde 1999 yılından bu yana ikamet eden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, ülke genelinde 140 civarında sözleşmeli okulu ve bu okullar vasıtasıyla devletten yılda yaklaşık 500 milyon dolarlık geliri yöneten kişi olarak biliniyor. Söz konusu okullarda her yıl yaklaşık 60 bin civarında öğrencinin eğitim aldığı belirtiliyor.

FETÖ'nün ABD'deki sözleşmeli okulları ile ilgili çok sayıda finansal usulsüzlük soruşturması açılmış, Federal Soruşturma Bürosu (FBI), örgütün bazı okullarına baskın düzenleyerek aramalar yapmıştı.

ABD yönetimi, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine yönelik Türkiye'nin sunduğu hukuki delillerle ilgili henüz kayda değer bir adım atmamakla da eleştiriliyor.