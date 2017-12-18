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ABD'deki tren kazasında ölü ve yaralılar var

ABD'nin Washington eyaletine bağlı Seattle şehrinde meydana tren kazasında yaralı ve ölülerin olduğu bildirildi.

ABD'deki tren kazasında ölü ve yaralılar var

ABD'nin Washington eyaletine bağlı Seattle şehrinde meydana tren kazasında yaralı ve ölülerin olduğu bildirildi.

Washington Eyaleti Ulaşım Departmanı (WSDOT), yaptığı açıklamada, Amtrak adlı firmaya ait bir yolcu treninin raydan çıkarak I-5 Karayolu'na girdiğini açıkladı.

Kaza sonrasında karayolu ve tren yolunun trafiğe kapatıldığı kaydedildi.

Kazanın yaşandığı bölgenin güvenlik birimleri tarafından yapılan açıklamada ise kaza sonucunda yaralı ve ölülerin olduğu belirtildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #abd
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