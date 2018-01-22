ABD Ulaşım Güvenliği İdaresi (TSA), Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar'dan ABD'ye gelen tüm kargoların önceden ilave güvenlik kontrollerine tabi tutulması için talimat yayımladı

ABD yönetimi, pazartesi günü hayata geçirdiği yeni uygulamayla Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar'dan ABD'ye gelen tüm kargoların mevcut güvenlik kontrollerine ilaveten ilave kontrollerden geçirilmesine karar verdi.



ABD Ulaşım Güvenliği İdaresi (TSA) Müdürü David Pekoske tarafından geçen perşembe günü imzalanan ve bugün itibariyle hayata geçen yeni uygulamaya göre 5 ülkeden gelen tüm kargolar ilave tedbirlere maruz kalacak.

Amerikan medyasına açıklama yapan Pekoske, mevcut Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar'dan ABD'ye gelen tüm kargolara zaten güvenlik prosedürlerinin uygulandığını, ancak "güncel terör şüphesi" istihbaratı nedeniyle yeni tedbirler almak durumunda olduklarını belirtti.



Kargo bilgileri ABD'ye bildirilecek

Buna göre söz konusu ülkelerden gelen tüm kargo ve yolcu uçaklarıyla gelen kargolar, "İleri Düzey Hava Kargo Taraması" (ACAS) adı verilen sisteme dahil olacak ve ilgili kargolar yola çıkmadan önce ABD makamlarının talep ettiği bilgiler temin edilecek. Bu çerçevede kargonun kimden kime gittiği ve içeriği gibi birçok bilgi Amerikan yetkili makamlarına bildirilecek.

Uygulamadan EgyptAir, Royal Jordanian, Qatar, Saudi, Emirates ve Etihad havayollarının etkileneceği ve bu havayolu firmaları ile taşınan tüm kargoların ACAS sisteminden geçtikten sonra yüklenip yola çıkmasına izin verileceği bildirildi.

ABD'de 20 Ocak 2017'de koltuğa oturan Başkan Donald Trump, belli ülkelerden ABD'ye gelen yolcular ve kargo ürünleri ile ilgili daha önce de "terör şüphesi" nedeniyle ilave tedbirler almıştı. ABD yönetimi, 21 Mart 2017'de sekiz ayrı ülkeden yapılan uçak seferlerinde, kabinde cep telefonundan büyük elektronik cihazların taşınmasını geçici olarak durdurmuş ve yasak temmuz ayında kaldırılmıştı.