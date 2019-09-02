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ABD'den ASEAN ülkeleriyle ortak deniz tatbikatı

Tatbikata, ABD ve 10 ASEAN ülkesi donanmasına bağlı savaş gemileri ile hava araçlarının yanı sıra bin 200 personel katılıyor

ABD'den ASEAN ülkeleriyle ortak deniz tatbikatı

ABD, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ülkeleriyle Tayland Körfezi'nde ortak deniz tatbikatı başlattı.
Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, 5 gün sürecek tatbikata ABD ve 10 ASEAN ülkesi donanmasına bağlı savaş gemileri ile hava araçlarının yanı sıra bin 200 personel katıldı.
Tatbikatta uluslararası sularda arama, kurtarma ve ele geçirme görevlerini icra edecek müşterek bir görev gücünün provası yapılacak.
Tatbikat, ABD'nin, Tayland, Malezya, Singapur, Endonezya, Filipinler, Myanmar, Vietnam, Kamboçya, Laos ve Brunei Sultanlığı'nın oluşturduğu bloktaki ülkelerle düzenlediği ilk ortak askeri tatbikat oldu.
ASEAN ülkeleri geçen yıl ekim ayında da Çin ile ortak askeri tatbikat gerçekleştirmişti.

İhtilaflı sularda harekat
Tatbikat kapsamında Çin ile bölge ülkeleri Filipinler, Malezya ve Brunei Sultanlığı arasında egemenlik ihtilafına neden olan Spartly Takımdaları'nın bulunduğu Güney Çin Denizi'ndeki uluslararası sularda da askeri manevralar icra edilecek, ancak tatbikat Çin kara suları dışında yapılacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #abd
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