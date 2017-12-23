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ABD'den askerlerine: Savaşa hazır olun

ABD Savunma Bakanı Mattis, askerlerden savaşa hazır olmalarını istedi

ABD'den askerlerine: Savaşa hazır olun

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (KDHC) nükleer programıyla ilgili, "Fırtına bulutları Kore Yarımadası'nın üzerinde toplanıyor." dedi.

Mattis, iki gün süren ABD üsleri ziyaretinin son durağı 82. Hava Bölüğünde askerlere hitaben yaptığı konuşmada, "Fırtına bulutları Kore Yarımadası'nın üzerinde toplanıyor." ifadesini kullandı. 

ABD Savunma Bakanı, ABD'nin sözlerinin, güçlü ve hazırlıklı bir silahlı kuvvetler tarafından desteklenmesi halinde diplomasinin savaşı önlemenin en iyi yolu olduğunu söyledi. 

Mattis askerlere ayrıca ilk baskısı 1963'te çıkan T.R. Fehrenbach'ın "This Kind of War: A Study in Unpreparedness" (Bu Tür Bir Savaş: Hazırlıksızlığın Çalışması) kitabını okumalarını tavsiye etti. 

ABD'nin Güney Kore'de daimi olarak konuşlu 28 bin civarında askeri bulunuyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #abd #Kore #asker #savaş
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