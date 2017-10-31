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ABD'den Barzani açıklaması

Mesud Barzani, Irak Bölgesel Yönetimi Başkanlığını 1 Kasım'da bırakacağını ilan ettikten sonra Amerika, Fransa ve İngiltere'den açıklamalar geldi. Bölgesel Yönetimin Işid ile mücadelesi takdir edilirken, Batılı Devletler zaman kaybetmeden yeni Bölgesel yönetim ile diyaloğu gündemine aldı.

ABD'den Barzani açıklaması

Amerikan yönetimi, Mesut Barzani’nin Irak Bölgesel Yönetimi Başkanlığını bırakma kararını talebini takdir ettiğini açıkladı. 

Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, yaptığı yazılı açıklamada Barzani'yi önce övdü, ardından Barzani'nin 1 Kasım'da görevi bırakmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 

Nauert, “Başkan Barzani, en son IŞİD’i yok etmeye dönük ortak savaşımızda olduğu üzere, tarihi bir şahsiyettir ve halkının cesur bir lideridir." sözleriyle Barzani'den övgüyle bahsetti.  Aynı açıklamada, "Bölgesel Yönetim Başbakanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani’yle aktif temas halinde olmayı arzuluyoruz" ifadeleri yer aldı. 

Nauert "Tüm Kürt partilerini, kalan görev süresi üzerindeki meseleleri çözüme bağlama ve 2018 seçimlerine hazırlanma sürecinde IKBY’yi desteklemeye çağırıyoruz." dedi. 

Irak Başbakanı Haydar İbadi’yi "güçlü lider" olarak tanımlayan Nauert,"IŞİD sonrası istikrarlı bir Irak’ın ortaya çıkması için İbadi'yi desteklemeye devam edeceklerini" kaydetti.


Irak'taki son duruma ilişkin bir açıklama da İngiltere Dışişleri Bakanlığından geldi. 

Bölgesel Yönetim Başbakanı Neçirvan Barzani ve Irak Başbakanı Haydar Abadi ile görüşen İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların diyalog yoluyla çözülmesini istediklerini" söyledi. Johnson çatışmaların durmasını istedi. 
 


ulusal.com.tr
 

Etiketler; #Mesud Barzani #Irak Bölgesel Yönetimi
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