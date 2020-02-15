ABD'den Barzani'ye destek

Irak'ta merkezi hükümet ABD'nin ülkeden çekilmesini isterken Irak Bölgesel Yönetimi, Almanya'da ABD ile bir dizi görüşme yaptı.

Irak Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani, Münih'te ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile görüştü.

Barzani, Esper ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Irak ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Görüşme sonrası kısa bir açıklama yapan Esper, Peşmerge güçlerini eğitip desteklemeyi sürdüreceğini vurguladı.

Barzani de müttefikleri ABD'nin Irak ve bölgenin güvenliği için varlığını koruyacağını kaydetti.

Barzani, dün ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve ABD Enerji Bakanı Dan Brouillette ile de bir araya gelmişti.



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