PKK'ya 5 bin tır silah gönderen Amerika, yeni bir skandala daha imza attı. Amerikalı yetkililer şimdi de Türkiye sınırında örgüte tıbbi acil müdahale, ilk yardım ve lojistik eğitimi verecek.

PKK'yı eğiten, silah veren Amerika, örgütü desteklemek için yeni bir programı daha devreye soktu. Amerikalılar, teröristlere ön müdahale ve cephe gerisinde sağlık eğitimi verecek. Bu kapsamda teröristlerin zor koşullarda ameliyet edilmesi dahil çeşitli kademelerde acil müdahale programları uygulanacak.



Sağlık kuruluşları, Sincar, Kamışlı ve Ayn-El Arab'da oluşturulacak. Eğitimleri, bölgede örgüte uzun süredir muharebe eğitimi ve sağlık desteği veren "Castle International LLC of Arizona USA" isimli şirket 3 sene boyunca verecek.



Akşam'ın haberine göre ABD’li yetkililerle, terör elebaşları arasında anlaşma sağlandı. Sadece Suriye'deki teröristler değil Kandil'deki PKK'lılar da istediği zaman bölgeye gidip eğitime katılacak. Anlaşmanın SDG ile değil, doğrudan YPG ile yapılmış olması dikkat çekti.



ulusal.com.tr