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ABD'den BMGK hamlesi

Amerika, İran'daki kışkırtmalarının ardından ülkede yaşanan olayları BMGK'ya taşımaya hazırlanıyor. Avrupa Birliği'den de Washington'un provokatif tavrına destek veren bir açıklama geldi. Tahran ise duruma tepkili...

ABD'den BMGK hamlesi

İran'daki hükümet karşıtı protestoları destekleyen Amerika'dan kritik bir hamle geldi.

Washington, olaylarla ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne acil toplanma çağrısı yapacaklarını duyurdu.

Açıklamayı ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley yaptı. "Ülkedeki protestoların dış güçler tarafından yönlendirilmediğini ve halkın kendiliğinden sokaklara çıktığını" belirten Haley, "İran halkının bu büyük cesaretini alkışlıyoruz." dedi.

Beyaz Saray da 2018 yılının ilk basın toplantısında İran konusuna geniş yer ayırdı. Sözcü Sarah Sanders "ABD, İran halkını desteklemektedir" diye konuştu.

Avrupa Birliği'nden de bir açıklalama geldi. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, gösterilerin temel hak olduğunu savundu.

Tahran yönetiminin Amerika'ya tepkisi ise sürüyor. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif tweeter üzerinden Amerikan Başkanı Donald Trump'a tepki gösterdi. Zarif tweetinde "İran'ın güvenliği ile istikrarı kendi halkına dayanmaktadır" ifadesini kullandı.

Donald Trump ise 3 Ocak gününün ilk tweetini İran için attı. Hedefinde İran hükümeti vardı. İmalı mesajında Trump, "Zamanı gelince ABD'den büyük bir destek göreceksiniz" dedi.

Öte yandan Rusya, Batı'nın olayları körükleyen tutumuna önlem için bir adım attı. Protestoların sürdüğü İran'da Rus diplomatik temsilcilikleri çevresinde sükunet korunurken Rusya'nın Tahran Büyükelçiliği etrafındaki güvenlik önlemleri artırıldı.



ulusal.com.tr

Etiketler; #amerika #iran
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