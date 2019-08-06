ABD'den Çin'e suçlama

Şanghay'daki görüşmelerde çözüme kavuşturulamayan Çin ile ABD arasındaki Ticaret Savaşları şiddetlenerek devam ediyor. ABD Hazine Bakanlığı bu kez Çin'i "Döviz manipülatörü" ilan etti. Çin ise kararı esefle kınadığını açıkladı. Öte yandan Çin, Hong Kong'ta süren protestoların arkasında Amerika ve İngiltere olduğunu iddia ediyor. Ticaret Savaşları olarak adlandırılan sürecin Soğuk Savaş'a doğru evrilmesinden endişe ediliyor.

ABD ve Çin arasında ticari ve siyasi gerilim büyüyor. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin Çin'i "döviz manipülatörü" ilan etti.



ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Mnuchin'in ABD Başkanı'ndan aldığı yetkiye dayanarak Çin'in "manipülatör" olarak tanımlandığının altı çizildi.



Açıklamada Pekin yönetimi, Yuan'ın değerini piyasaya müdahale ederek düşük tutmakla suçlandı.



Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in Uluslararası Para Fonu ile irtibata geçerek "Çin'in son eylemlerinin yarattığı adil olmayan rekabet koşullarının ortadan kaldırılması" için adım atacağı belirtildi.



Çin'in merkezi bankası konumundaki Çin Halk Bankası ABD'nin suçlamalarına yanıt verdi. ABD Hazine Bakanlığı'nın kararından esef duyulduğu kaydedildi.



Açıklamada, söz konusu etiketin ABD Hazine Bakanlığı'nın "döviz kuru manipülatörü" standartlarına uymadığı, tek taraflılık ve korumacılık motivasyonuyla alınmış bir karar olduğunun altı çizildi.



ABD bir yandan ticaret ve gümrük vergileri konusunda Çin'e hamle yaparken bir yandan da Hong Kong'da Çin karşıtı protestolar devam ediyor.



Çin, ABD ve İngiltere'yi Hong Kong'taki protestocuları desteklemekle suçluyor.



Son olarak Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, ABD'nin Hong Kong işlerine karışmadığını kanıtlamasını ve herhangi bir şekilde karışmayacağını taahhüt etmesini beklediklerini belirtmişti.



Bakanlık Sözcüsü Hua Çunying başkent Pekin'de düzenlediği "ABD'ye bir an önce Hong Kong'a uzattığı kara elini çekmesini tavsiye ediyoruz" ifadesini kullanmıştı.



Protestoların başladığı 98 Haziran'dan bu yana Hong Kong'ta 500'den fazla protestocu gözaltına alındı. 139'u polis olmak üzere 461 kişi şiddetli çatışmalarda yaralandı.





ulusal.com.tr