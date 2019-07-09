ABD'den Çin ile ilişkileri bozacak adım

ABD'den Çin ile ilişkilerini daha da kötüleştirecek bir hamle geldi. ABD yönetimi Tayvan'a 2,2 milyar dolarlık silah satışına onay verdi. Pekin yönetimi ise Tayvan'ın Çin'in ayrılamaz bir parçası olduğunu vurguladı, silah satışından duyulan rahatsızlığı ifade etti

ABD Dışişleri Bakanlığı, Çin'in uyarılarına rağmen Tayvan'a 2,2 milyar dolarlık silah satışı yapılmasını onayladı.



Açıklamayı ABD Savunma Bakanlığı yaptı. Bakanlık Dışişlerinin Tayvan'a silah satılmasına izin verdiğini duyurdu.



Anlaşmaya göre ABD Tayvan'a 108 Abrams model tank ve 250 Stinger model hava savunma füzesi satacak.



Çin tarafı ise ABD'nin silah satış anlaşmasına karşı tepkisini dile getirdi.



Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Şuang, ABD'nin Tayvan'ı resmen tanımadığını hatırlatarak, "Tek Çin" politikasına saygı duymaya çağırdı.



Çin Dışişleri Bakanlığı, geçtiğimiz ay ABD'yi uyararak satışı iptal etmesini istemiş, kararın "oldukça hassas ve zarar verici" olduğunu söylemişti.



"ABD tarafı Tayvan'a silah satışıyla uluslararası hukuku ve uluslararası temel normları ciddi şekilde ihlal ediyor, Tek Çin ilkesini ciddi şekilde çiğniyor. Çin'in içişlerine 'kaba bir şekilde' müdahale ediyor. Çin'in egemenlik ve güvenlik çıkarlarına zarar veriyor. Çin tarafı bundan güçlü şekilde hoşnutsuzluk duyuyor ve buna kararlılıkla karşı çıkıyor."



Satış görüşmelerinin başlaması için Amerikan Kongresinin 30 gün içinde herhangi bir itirazda bulunmaması gerekiyor. 30 günün sonunda ABD'nin, Tayvan'a teklif mektubunu sunması ile satış görüşmeleri başlayacak.



Pekin yönetimi, "tek Çin" ilkesiyle Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor. Tayvan'ın bağımsızlık ilan etmesi halinde askeri güçle müdahale edebileceğini ifade ediyor.



Çin'de 1949'da Mao Zedung'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a giderek adada bağımsızlık ilan etmiş ve "milliyetçi Çin" olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı.



ulusal.com.tr

