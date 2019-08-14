Amerika, Çin'e yönelik saldırgan tavrında geri adım attı. Ticaret savaşlarında erteleme kararı verildi. Washington yönetimi, bilişim-teknoloji ürünlerindeki gümrük vergisi uygulamasını erteledi. Amerika Başkanı Donald Trump, Pekin yönetiminin ticaret anlaşması yapmayı çok istediğini belirtti.

Peş peşe gelen hamlelerin ardından geri adım atıldı. Ticaret savaşlarında bilişim-teknoloji freni yaşandı.



Amerika yönetimi, Çin'e uyguladığı yaptırımlardan sonuç alamıyor. Güçlü Çin ekonomisi Amerika Başkanı Donald Trump'ı geri adım atmaya zorluyor.



Washington, yüzde 10'luk ilave gümrük vergisi uygulamasını, bazı bilişim-teknoloji ürünleri için erteledi. 1 Eylül'de başlayacak olan vergiler 15 Aralık'a ötelendi.



Açıklama Amerika Ticaret Temsilciliği Ofisi tarafından yapıldı. Yazılı açıklamada, Amerika ile Çinli yetkililer arasında yapılan son görüşmelere işaret edildi.



3 buçuk ay ertelenen ürünlerin başında cep telefonu, laptop ve video oyun konsolu gibi bilişim-teknoloji ürünleri geliyor. Ayrıca, sağlık, güvenlik ve ulusal güvenlikle ilgili bazı ürünler ise ilave gümrük vergisi listesinden çıkarıldı.



Amerika Başkanı Donald Trump, New Jersey'de konuyla ilgili basın mensuplarına konuştu. Trump, "Çin'in Amerika ile bir ticaret anlaşması yapmayı çok istediğini" söyledi. Çinli yetkililerle yaptıkları son görüşmeye atıf yapan Trump, "Çok olumlu bir görüşme gerçekleştirdik." dedi.



Donald Trump'a, Hong Kong'daki son durum da soruldu. Amerika Başkanı, "Çin çok zor bir durumla karşı karşıya. Bir çözüm yolu bulunacağına inanıyorum. Umarım kimse zarar görmez, kimse ölmez." yorumunu yaptı.





ulusal.com.tr