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ABD'den güvenli bölge açıklaması

Amerika ve Türkiye arasındaki güvenli bölge tartışması sürüyor. Amerika'nın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, iki ülke arasındaki anlaşmazlıkların "Güvenli bölgenin kurulmasını" engellediğini söyledi. "Türkiye ile temaslarımız sürüyor" diyen Jefrrey, Millî Savunma Bakanı Akar'ın "Sert pozisyon aldığını" söyledi.

ABD'den güvenli bölge açıklaması

Suriye'de güvenli bölge oluşturulması konusunda tartışmalar sürüyor. Türkiye "gerekirse tek başımıza kurarız" mesajı verirken, Amerika'dan yeni bir adım gelmedi. 

Amerika'nın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey haftalık basın toplantısında "güvenli bölge" ile ilgili konuştu.

Jeffrey, Türkiye ile güvenli bölge konusunda henüz bir anlaşmaya varılamadığını söyledi. PKK için "yerel ortak" ifadelerini kullandı. 

Jeffrey, güvenli bölge konusunda Türkiye'nin aldığı tutumu da değerlendirdi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #abd
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