Amerika'da firmaların "ulusal güvenlik tehdidi teşkil eden" ülkelerden telekomünikasyon donanımı alması engellendi. Huawei artık hükümet onayı olmadan Amerikan şirketlerine ekipman satamayacak. Çin Dışişleri Bakanlığı kararı utanç verici ve adaletsiz olarak nitelendirdi.

Washinton yönetimi Huawei'ye sert yaptırımlar getirdi. Huawei ve 70 bağlı ortaklığının hükümet onayı olmadan Amerikan şirketlerinden parça ya da teknoloji alması yasaklandı.



Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ilgili kararnameyi imzaladı. Böylece, Amerikan firmalarının "ABD'ye ulusal güvenlik tehdidi teşkil eden" ülkelerden telekomünikasyon ekipmanları almasını engellendi.



Açıklama Beyaz Saray'dan yapıldı. Yeni yasa ile Huawei firmasıyla iş yapan Amerikan firmalarına yaptırım uygulanabilecek. Amerikan medyası, Trump'ın bu kararı almasında esas etkenin dünya çapında güçlenen Çinli Huawei firması olduğunu yazdı.



Kararnamenin imzalanmasının ardından Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Geng Shuang (Ten Şu) konuyla ilgili açıklama yaptı. Shuang (Şu), Amerikan yönetiminin bir süredir devlet gücünü kötüye kullandığını ifade etti. Bu kararın hem utanç verici hem de adaletsiz olduğunu söyledi.



Konuyla ilgili Huawei'den de açıklama geldi. Huawei yetkilileri, "Şirketimizin ABD'de iş yapmasını engellemek ABD'yi daha güvenli veya daha güçlü hale getirmeyecek" dedi. 5G teknolojisinde dünya lideri olduklarını vurgulayan Çinli şirket, bu kararın Amerika'yı 5G teknolojisinin gerisinde bırakacağının altını çizdi.



Huawei, herhangi bir güvenlik riski olduğuna dair bir kanıt sunmadan alınan bu kararla ilgili Amerikan Hükümetine dava açmaya hazırlanıyor...







ulusal.com.tr