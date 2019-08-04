ABD'den İdlib açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığından İdlip'de sağlanan ateşkesle ilgili açıklama geldi. Açıklamada "Türkiye ve Rusya'nın ateşkes çabalarını takdir ediyoruz" denildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından Suriye'nin İdlip kentinde sağlanan ateşkesle ilgili açıklama geldi; "Türkiye ile Rusya'nın çabalarını takdir ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.



Açıklamayı ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus yaptı. Ortagus, Suriye'nin kuzeybatısında ateşkes ilan edildiği haberlerinin memnuniyetle karşılandığı belirtti. Rusya ve Türkiye'nin ateşkesle ilgili çabalarına değindi.



Ortagus, Suriye'de siyasi çözüme de atıf yaptı, Amerika'nın Suriye'de askeri bir çözüm olmadığına inandıklarını belirtti. Sözcü, "Siyasi çözüm, tüm Suriyelilere güvenli ve istikrarlı bir gelecek sağlayabilir." dedi.



Türkiye, Rusya ve İran, 1-2 Ağustos tarihlerinde Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen 13. Garantörler Toplantısı'nda bir araya gelmişti. Toplantıda, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki sorunların çözümü için somut önlemlerin alınması konusunda uzlaşılmıştı.





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