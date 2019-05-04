Amerika'nın S-400 tehditleri aralıksız sürüyor. Amerika Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan, Türkiye S-400'leri alırsa, F-35 projesinin dışında kalır dedi. Basın mensuplarından Shanahan'a gelen kritik bir soru İncirlik Üssü ile ilgili oldu. "Eğer Türkiye F-35 projesinden çıkarsa İncirlik Üssü kapannmasından endişe duyuyor musunuz?" sorusuna "Hayır" cevabını verdi, "Bakan Akar ve benim vurguladığımız şeylerden biri bu. Onlar bizim stratejik ortağımız. Önemli olan bu." diye konuştu

S-400 hava savunma sistemleri Temmuz ayında Türiye'ye teslim edilecek. Amerika, Türkiye'nin bu hamlesi karşılığında tehditlerine devam ediyor.



"AMA BİR PLANIMIZ VAR"



Amerika Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan, Türkiye S-400 alısa, F-35 projesinden çıkarılacağını öne sürdü.



Shanahan, Wahington'da yaptığı açıklamada, "Baskı uygularsak sorun daha da karmaşıklaşır. Ama bir planımız var" dedi.



İNCİRLİK ÜSSÜ



Basın mensuplarından Shanahan'a gelen kritik bir soru İncirlik Üssü ile ilgili oldu. "Eğer Türkiye F-35 projesinden çıkarsa İncirlik Üssü kapannmasından endişe duyuyor musunuz?" sorusuna "Hayır" cevabını verdi, "Bakan Akar ve benim vurguladığımız şeylerden biri bu. Onlar bizim stratejik ortağımız. Önemli olan bu." diye konuştu.



ulusal.com.tr

