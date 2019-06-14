Umman Körfezi'ndeki petrol tankerlerine yönelik saldırılar bölgedeki tansiyonu yükseltti. Amerika, iki petrol tankerini hedef alan saldırılardan İran'ı sorumlu tuttu. İran ise saldırıdan sorumlu olmadığını ve iddiaların "temelsiz" olduğunu ifade etti.

Amerika, Umman Körfezi'ndeki tankerlere saldırıyla ilgili İran'ı suçladı. Tahran yönetimi iddiaları reddetti. Saldırı hakkında Rusya'dan da bir çağrı geldi.



Saldırılarla ilgili açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, olayın arkasında İran'ın olduğunu iddia etti. Pompeo, Washington yönetiminin eldeki veriler ve istihbarat doğrultusunda bu sonuca ulaştığını açıkladı.



Amerika'nın bu iddiasına İran'dan yanıt gecikmedi. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD'nin gerçekçi bir kanıtı olmadan İran'ı suçlamak için acele ettiğini belirtti. Zarif, Amerika'nın İran'a karşı uyguladığı ekonomik terörizminin üstünü örtmeye çalıştığını söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musavi ise ABD'nin iddialarının "temelsiz" olduğunu ifade etti. Musav, İran'ın Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinden sorumlu olduğunu ve saldırının olduğu bölgeye giderek mürettebatı kurtardıklarını kaydetti.



Amerika'nın iddialarına bir karşılık da Rusya'dan geldi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Umman Körfezi'nde yaşanan olayla ilgili acele yargılarda bulunmama ve suçu İran'a atmama çağrısında bulundu.



Öte yandan Zarif, olayın ardından Twitter üzerinden yaptığı açıklamada saldırının zamanlamasına dikkat çekmişti. Zarif, saldırının Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin Tahran ziyareti sırasında gerçekleşmiş olmasını "şüphe uyandırıcı" olarak niteleyerek bölgesel diyalog çağrısında bulunmuştu.





ulusal.com.tr