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ABD'den İran'a yaptırım kararı

Washington - Tahran hattında uzlaşma sağlanamadı. Amerika İran'a yeni yaptırımları gündemine aldı, hedefinde İran'ın balistik füze programı var. Lübnan'da İsraille çatışma içinde olan Hizbullah ile iktisadi işbirliği içerisindeki kişi ve şirketler de ambargodan etkilenecek

ABD'den İran'a yaptırım kararı

Amerika'nın Temsilciler Meclisinde yapılan oylama kabul edildi. ABD Kongresi, İran'ın uzun menzilli programına karşı çalışma başlattı.

Amerika, İran'la nükleer anlaşmaya aykırı olmamak kaydıyla İran'ın füze programına destek olan kişi ve kurumlara yaptırımlar getirecek. 

Tasarıya göre; Lübnan'daki Hizbullah örgütü ile iktisadi işbirliği içerisinde olacak kişi ve şirketlere de ambargo uygulanacak. Ayrıca Avrupa Birliği’nden Lübnan Hizbullahı’nı terör örgütü listesine alması istendi. 

ABD Senatosunda da kabul edilmesi beklenen tasarının Trump'ın imzasının ardından yasalaşması bekleniyor. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #abd #iran
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